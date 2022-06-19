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مارسيلو يرفض الانتقال إلى ميلان

تاريخ النشر: 19/06/2022 - 19:14

مارسيلو يرفض الانتقال إلى ميلان
النجم البرازيلي مارسيلو (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن آيه سي ميلان الإيطالي قدم عرضا لضم نجم ريال مدريد الإسباني، مارسيلو، غير أن الأخير رفض الانتقال إلى الأول.

ومن المقرر أن ينتهي عقد مارسيلو مع الفريق الملكي نهاية الشهر الجاري، وأعلن الميرنغي رحيل اللاعب بشكل رسمي.

وحسب ما نقلته صحيفة "آس" الإسبانية، فإن ميلان عرض على مارسيلو الحصول على راتب يبلغ 3 ملايين يورو سنويًا، لكن الظهير البرازيلي غير مقتنع باللعب مع الروسونيري بهذا الأجر.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مارسيلو كان يحصل مع ريال مدريد على راتب سنوي يبلغ 6 ملايين يورو.

وأوضحت "آس" أنه رغم رفض العرض الأول، فإن ميلان سيواصل الإصرار على التوقيع مع مارسيلو، وقد يقدم له عرضًا محسنًا.

وذكرت الصحيفة الإسبانية أن مارسيليا ينافس ميلان للحصول على خدمات الظهير البرازيلي هذا الصيف عبر صفقة مجانية.

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#ميلان
#ريال مدريد
#مارسيلو

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