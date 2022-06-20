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إشارة جديدة حول اقتراب ديبالا من إنتر ميلان

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 09:10

إشارة جديدة حول اقتراب ديبالا من إنتر ميلان
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى إشارة جديدة حول اقتراب النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، من الانتقال إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي هذا الصيف.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع يوفنتوس في نهاية حزيران/يونيو الجاري، ولم يتم التوصل لاتفاق بين الطرفين بشأن التجديد.

وترددت أنباء قوية حول توصل ديبالا لاتفاق مع إنتر ميلان، بشأن الانضمام للفريق، بدءا من الموسم المقبل.

ونشر ديبالا مقطع فيديو عبر حسابه على "إنستغرام"، عقب فوزه على خواكين كوريا نجم إنتر ميلان في مباراة تنس، حيث قفز فرحا بعد تحقيق الفوز.

وانضم كوريا إلى إنتر ميلان، في الموسم الماضي، قادما من لاتسيو.

في المقابل انتقل ديبالا إلى يوفنتوس عام 2015، قادما من باليرمو، وخاض 292 مباراة مع الفريق سجل خلالها 115 هدفا، وقدم 48 تمريرة حاسمة.

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#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#إنتر ميلان
#الدوري الإيطالي

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