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ماذا طلب بيريز من فينيسيوس لتجديد عقده؟

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 17:20

ماذا طلب بيريز من فينيسيوس لتجديد عقده؟
النجم البرازيلي فينيسيوس (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن نجم ريال مدريد الإسباني، فينيسيوس جونيور، وافق على طلب رئيس الفريق، فلورنتينو بيريز، من أجل تمديد عقده الحالي.

ومن المقرر أن ينتهي العقد المبرم بين الطرفين في صيف 2024.

وقال خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في أوروبا، فابريزيو رومانو، عبر حسابه على "تويتر" إن "فينيسيوس سيوقع على عقده الجديد مع ريال مدريد حتى عام 2027 في الأيام القادمة".

وكان فينيسيوس يريد التوقيع مع ريال مدريد حتى 2026 فقط.

وأضاف رومانو "سيوقع فينيسيوس مع الميرنغي لمدة موسم إضافي، بناء على طلب شخصي من فلورنتينو بيريز لتكون مدة العقد خمس سنوات".

واختتم "طلب بيريز هذا الأمر لتجنب المشاكل المستقبلية، ووافق فينيسيوس عليه".

وقالت تقارير إسبانية إن إدارة الريال سترفع عقد فينيسيوس من 3 ملايين يورو، ليصل إلى 10 ملايين يورو بالموسم، ضمن أعلى الرواتب في الفريق.

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#ريال مدريد
#فينيسيوس جونيور
#فلورنتينو بيريز

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