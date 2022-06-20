  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

3 عقبات تمنع انتقال كريستيانو إلى روما

تاريخ النشر: 20/06/2022 - 17:13

3 عقبات تمنع انتقال كريستيانو إلى روما
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى الأسباب التي تمنع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "كوريري ديللو سبورت" الإيطالية، فإن مصادر في روما نقت تعاقد الفريق مع رونالدو هذا الصيف.

وأشارت الصحيفة إلى أن روما لا يستطيع تحمل راتب رونالدو، البالغ 23 مليون يورو، حتى لو وافق اللاعب البرتغالي على خفضه إلى النصف.

ولن يستفيد روما من مرسوم النمو لخفض الضرائب على راتب رونالدو، لأن اللاعب البرتغالي غادر يوفنتوس منذ عام واحد.

وذكرت "كوريري ديللو سبورت" أن رونالدو يرغب في مغادرة مانشستر يونايتد للمشاركة في دوري أبطال أوروبا، لكن روما لا يتواجد أيضا في البطولة الأوروبية.

وقالت الصحيفة إن علاقة رونالدو مع جوزيه مورينيو مدرب روما، سيئة، ولذلك من المستحيل رؤيته يرتدي قميص الجيالوروسي.

بودكاست عرب 48

#كريستيانو رونالدو
#روما
#مانشستر يونايتد
#جوزيه مورينيو

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ماذا طلب بيريز من فينيسيوس لتجديد عقده؟
ماذا طلب بيريز من فينيسيوس لتجديد عقده؟

2022-06-20

آرسنال يسعى لإبرام صفقتين مقابل 70 مليون جنيه إسترليني
آرسنال يسعى لإبرام صفقتين مقابل 70 مليون جنيه إسترليني

2022-06-20

إشارة جديدة حول اقتراب ديبالا من إنتر ميلان
إشارة جديدة حول اقتراب ديبالا من إنتر ميلان

2022-06-20

الأكثر قراءة

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

مشروع قرار روسي ضد إسرائيل في مجلس الأمن

2022-06-19
احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

احتجاجات المعلمين تتواصل: بدء التعليم عند العاشرة صباحا

2022-06-19
انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

انتهاء جلسة محكمة الأسير أحمد مناصرة.. دون قرار

2022-06-19
بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

بينيت: عدم تمديد قانون الأبارتهايد يعني نهاية ولاية الحكومة

2022-06-19
حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

حالة الطقس: أجواء صيفية معتدلة

2022-06-19