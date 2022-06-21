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الخليفي يكشف سبب تعثر انتقال مبابي إلى ريال مدريد

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 23:57

الخليفي يكشف سبب تعثر انتقال مبابي إلى ريال مدريد
النجم الفرنسي كيليان مبابي (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرق رئيس فريق باريس سان جيرمان، ناصر الخليفي، إلى سبب تعثر انتقال نجم فريقه، كيليان مبابي، إلى صفوف ريال مدريد الإسباني.

وذكر الخليفي في حوار أجرته صحيفة "ماركا" الإسبانية "رفضت 180 مليون يورو من ريال مدريد الصيف الماضي لأنني كنت أعرف أن مبابي يريد البقاء في باريس سان جيرمان".

وأضاف "أعرف مبابي جيدًا، وأعرف ما يريده هو وعائلته، فالمال لا يحركهم".

وواصل "لقد اختار كيليان اللعب هنا لمدينته وناديه وبلده وللمشروع الرياضي، كل ما يفكر فيه هو اللعب وتحقيق الانتصارات".

ونجح النادي الباريسي في تجديد عقد مبابي 3 مواسم إضافية حتى صيف 2025.

ورد ناصر الخليفي على اتهامات خافيير تيباس رئيس رابطة الدوري الإسباني "لا ليغا" قائلا "نتخذ القرارات لأننا نعلم أننا نستطيع تنفيذها، وليس من أسلوبنا الحديث عن بطولات الدوري أو الأندية أو الاتحادات الأخرى".

وواصل "لا نعطي دروسًا لأحد ولن نسمح لأي شخص أن يعطينا الدروس، إنها الأمور المؤسفة نفسها التي نتعرض لها كل عام، لكن سنواصل بناء مشروعنا".

في سياق آخر، تطرق رئيس بي إس جي للحديث عن ملف المدير الفني الجديد للفريق، فقال "أريد فقط أن أوضح أنني أحب زيدان كلاعب ومدرب، لكننا لم نتحدث معه بشكل مباشر أو غير مباشر، على الإطلاق".

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#باريس سان جيرمان
#كيليان مبابي
#ناصر الخليفي
#ريال مدريد

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