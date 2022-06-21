  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفاندوفسكي يعاند رغبة بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 21/06/2022 - 09:27

ليفاندوفسكي يعاند رغبة بايرن ميونخ
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن بايرن ميونخ الألماني يرغب في الإبقاء على خدمات نجمه الهولندي، روبرت ليفاندوفسكي، الذي طلب الرحيل خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى برشلونة الإسباني اهتمامه بالتعاقد مع ليفاندوفسكي هذا الصيف، فيما أشارت تقارير صحفية إلى تفاوض كافة الأطراف من أجل إنجاز الصفقة.

رغم ذلك، كشفت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا" عن سفر حسن صالح حميديتش، المدير الرياضي للنادي البافاري، إلى جزيرة مايوركا لمقابلة ليفاندوفسكي ووكيله الأربعاء الماضي.

وجاءت تلك الرحلة بعد سفر حميديتش إلى إنجلترا لإنجاز صفقة السنغالي ساديو ماني، مهاجم ليفربول.

وحاول حميديتش إقناع الدولي البولندي بالاستمرار في ميونخ، إصرارا من النادي على إلزامه بإكمال عقده الممتد حتى صيف 2023.

رغم ذلك، أكدت الشبكة أن محاولات حميديتش لم تغير في الأمر شيئا، حيث لا يزال أفضل لاعب في العالم راغبا في مغادرة ملعب أليانز أرينا والانتقال للبارسا.

في الوقت ذاته، يستعد مسؤولو برشلونة لإقناع بايرن بالموافقة على رحيل اللاعب، عبر العودة بعرض أفضل بعد رفض العملاق البافاري عرضه الأول البالغ 32 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ
#برشلونة

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يجهز عرضا جديدا لضم نجم برشلونة
مانشستر يونايتد يجهز عرضا جديدا لضم نجم برشلونة

2022-06-21

ماذا طلب بيريز من فينيسيوس لتجديد عقده؟
ماذا طلب بيريز من فينيسيوس لتجديد عقده؟

2022-06-20

3 عقبات تمنع انتقال كريستيانو إلى روما
3 عقبات تمنع انتقال كريستيانو إلى روما

2022-06-20

الأكثر قراءة

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

انتخابات مبكرة في إسرائيل: حل الكنيست الأسبوع المقبل.. لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

2022-06-20
جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

جريمة قتل نجلاء العموري من اللد: شقيقها يعترف بقتلها عام 2019

2022-06-20
تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

تقرير: الاحتجاج الروسي يطرح تساؤلات حول فائدة الغارات الإسرائيلية بسورية

2022-06-20
قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

قمع طلبة النجاح: توصية بإعفاء مدير أمن الجامعة وفصل موظفي حراسة

2022-06-20
حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

حالة الطقس: أجواء صيفية اعتيادية

2022-06-20