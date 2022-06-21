مانشستر يونايتد يجهز عرضا جديدا لضم نجم برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي يسعى جاهدا للتعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، فرينكي دي يونغ، في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ويضع اليونايتد دي يونغ ضمن أولوياته للموسم القادم، بناء على رغبة المدرب الهولندي الجديد إريك تين هاج.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن مانشستر يونايتد مستعد لزيادة عرضه المقدم لبرشلونة إلى حوالي 70 مليون يورو، مع 10 ملايين يورو إضافات.

ويبلغ السعر المطلوب من برشلونة حوالي 85 مليون يورو، لكن مانشستر يونايتد يأمل أن يكون العرض الجديد كافيًا لحسم الصفقة.

وأعلن دي يونغ في وقتٍ سابق أنه سعيد بالبقاء في برشلونة، لكن النادي لا يزال يتطلع إلى بيعه هذا الصيف، من أجل تخفيض فاتورة الرواتب، وتوفير الأموال لعقد الصفقات الجديدة.

وحال إتمام الصفقة، سيصبح دي يونغ أحد أكثر اللاعبين دخلا في مانشستر يونايتد، بواقع 350 ألف جنيه إسترليني، بعد كريستيانو رونالدو وديفيد دي خيا.