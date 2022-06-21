نجم مانشستر سيتي يطلب الرحيل بشكل مفاجئ!

ذكرت تقارير صحفية أن نجم مانشستر سيتي الإنجليزي، برناردو سيلفا، طلب الرحيل عن صفوف فريقه بشكل مفاجئ خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد سيلفا مع السيتي في صيف 2025، وقد ارتبط اسمه بالانتقال إلى برشلونة الإسباني.

وحسب ما نقلته صحيفة "سبورت" الإسبانية، فإن سيلفا طلب الرحيل عن مانشستر سيتي هذا الصيف لأسباب شخصية، لكن النادي الإنجليزي لن يقدم تسهيلات في عملية بيعه.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن مانشستر يعتبر سيلفا أحد اللاعبين الرئيسيين في كتيبة المدرب بيب غوارديولا، لذا حددوا سعره المبدئي من 85 إلى 95 مليون يورو.

وأوضحت "سبورت" أن سعر سيلفا غير قابل للتفاوض، لذا يرى برشلونة أن الصفقة صعبة، وأشبه بالمستحيلة حاليا، إذا لم يحصل على أي تسهيلات من مانشستر سيتي.

وذكرت أن سيلفا يضع برشلونة كأولوية إذا رحل عن مانشستر سيتي، كما أن وكيله خورخي مينديز وعد البارسا بالضغط على ناديه لحسم الصفقة، لكنه يرى أن هناك فرصة ضئيلة لخفض السعر المطلوب.