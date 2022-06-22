زيدان: قصتي مع منتخب فرنسا لم تنته

تطرقت تقارير صحفية إلى رغبة المدرب الفرنسي، زين الدين زيدان، في قيادة منتخب "الديوك"، بعد ابتعاده عن تدريب فريق باريس سان جيرمان.

وحاورت صحيفة "ليكيب" زيدان احتفالا ببلوغه 50 عاما، وقد حمل الحوار رسالة المدرب على الغلاف بعنوان "قصتي مع منتخب فرنسا لم تنته".

ولا زال زيدان دون فريق منذ رحيله عن تدريب ريال مدريد الإسباني في صيف عام 2021.

ويبقى زيدان أبرز المرشحين لقيادة منتخب فرنسا، حال عدم تجديد تعاقد المدرب الحالي ديديه ديشامب، والذي سينتهي بنهاية منافسات مونديال قطر.

وأصبح ديشامب مهددا بالرحيل بعد النتائج المخيبة لمنتخب فرنسا مطلع الشهر الجاري، وخروجه من دوري أمم أوروبا بعد 4 مباريات عجز خلالها عن تحقيق الفوز أمام الدنمارك وكرواتيا والنمسا.

وابتعد زين الدين زيدان عن حسابات باريس سان جيرمان الذي يركز جهوده حاليا في التعاقد مع كريستوف جالتيه مدرب نيس.