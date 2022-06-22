ماني يبرر سبب انتقاله إلى بايرن ميونخ!

علق النجم السنغالي، ساديو ماني، لأول مرة بعد وصوله لإجراء الفحوصات الطبية تمهيدا لانضمامه إلى بايرن ميونخ الألماني.

ومن المقرر أن يعلن الفريق البافاري عن الصفقة بشكل رسمي اليوم، الأربعاء، قبل أن يقوم بتقديم اللاعب لوسائل الإعلام في مؤتمر صحافي.

وبرر ماني انتقاله الوشيك لبطل البوندسليغا خلال تصريحات لصحيفة "بيلد"، قائلا "كل طفل يريد الفوز بدوري الأبطال، وكل لاعب في العالم يرغب في ذلك".

وأضاف "أنا الآن ضمن فريق ينافس بقوة على اللقب، لكن من المبكر قليلا الحديث عن الوصول لنهائي دوري الأبطال، لكننا سنبذل كل شيء لدينا من أجل تحقيق ذلك".

وتشير التقارير إلى اتفاق بايرن ميونخ مع ماني على التوقيع لمدة 3 سنوات بعدما أمضى آخر 6 أعوام داخل ملعب أنفيلد.

وأكد الدولي السنغالي أن حياته مليئة دائما بالتحديات، مضيفا "عندما أخبرني وكيلي باهتمام بايرن، انجذبت على الفور، ورأيت نفسي هناك".

وأكمل "بالنسبة لي، إنه النادي المناسب في التوقيت المناسب، فهو أحد أكبر أندية العالم، ولديه فريق يقاتل دائما على كافة الألقاب".

وفي ختام تصريحاته، قال ماني "لقد وجدت نفسي ضمن خطط بايرن ميونخ أكثر من أي شخص آخر".