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نجم ريال مدريد يفضل ميلان على ليفربول

تاريخ النشر: 22/06/2022 - 23:16

نجم ريال مدريد يفضل ميلان على ليفربول
النجم الإسباني ماركو أسينسيو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن نجم ريال مدريد الإسباني، ماركو أسينسيو، يفضل الانتقال إلى الدوري الإيطالي بدلا من الدوري الإنجليزي الممتاز في فترة الانتقالات الصيفية القادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد أسينسيو مع الفريق الملكي في صيف عام 2023، وهو يرغب في خوض تجربة جديدة هذا الصيف ويرفض تجديد عقده.

ووفقا لصحيفة "ديلي ميل"، فإن أسينسيو يفضل الانتقال إلى ميلان على حساب ليفربول، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن أسينسيو يرغب في الرحيل عن ريال مدريد، بسبب عدم المشاركة بانتظام في المباريات.

وأوضحت أن مكان أسينسيو غير مضمون في التشكيلة الأساسية لليفربول، مقارنة بوضعه إذا قرر التوقيع مع الروسونيري.

وذكرت "ديلي ميل" أن ليفربول لديه قدرة اقتصادية أكبر من ميلان، على شراء أسينسيو ودفع راتبه السنوي.

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#ماركو أسينسيو
#ريال مدريد
#ليفربول
#ميلان

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