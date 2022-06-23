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ماني بعد انتقاله من ليفربول: محمد صلاح جعل حياتي أسهل في الملعب

تاريخ النشر: 23/06/2022 - 08:42

ماني بعد انتقاله من ليفربول: محمد صلاح جعل حياتي أسهل في الملعب
ماني وصلاح (Getty Images)
عرب ٤٨

وصف اللاعب السنغالي، ساديو ماني، المنتقل إلى بايرن ميونخ، أمس الأربعاء، اللعب مع النجم المصري، محمد صلاح، في ليفربول خلال الأعوام الخمسة الماضية بأنه جعل حياته أسهل داخل الملعب.

وأوضح أن البرازيلي، روبرتو فيرمينو، الضلع الثالث في المثلث الهجومي الشهير يتميز بـ"الإيثار".

وانتقل ساديو ماني إلى بايرن ميونخ الألماني عقب 6 أعوام قضاها مع ليفربول الإنجليزي، وخلال تلك الفترة وبعد حضور محمد صلاح، كانت العلاقة بينهما محط تساؤلات عن مدى جودتها، إذ انتقل اللاعب السنغالي إلى الناحية اليسرى ليلعب النجم المصري في خانته المفضلة، إضافة إلى وجود انطباع ساد حول خطف صلاح النجومية دوما من ماني، الذي فاز على زميله ببطولة كأس أمم أفريقيا وحرمه من المشاركة في كأس العالم المقبلة.

وصرح ماني لموقع "90 دقيقة" إن "فيرمينو وصلاح لاعبان رائعان للغاية، لا أخفي سرا إذا قلت إن اللعب معهما جعل حياتي أسهل، وكان فيرمينو بالتحديد يؤثرني وصلاح على نفسه، إذ يتراجع إلى الخلف لتوفير المساحات لنا وتسجيل الأهداف، كان المثلث الهجومي المكون منّا لا يصدق".

وتطرق إلى مستقبل فريقه السابق وتحديدا في خط الهجوم، بالقول إنه "ما زال ليفربول يملك صلاح وفيرمينو بالإضافة إلى ديوغو غوتا ولويس دياز، لذا لا خوف على المستقبل، ليفربول أفضل نادِ في العالم وأتمنى له الأفضل".

يذكر أن ساديو ماني (30 عاما) 269 مباراة مع ليفربول، سجل خلالها 120 هدفا بالإضافة إلى 48 تمريرة حاسمة، وفاز ببطولة الدوري الإنجليزي ودوري أبطال أوروبا وكأس السوبر الأوروبي وكأس أندية العالم بالإضافة إلى كأسي الاتحاد الإنجليزي والرابطة.

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#ساديو ماني
#محمد صلاح
#ليفربول
#بايرن ميونخ

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