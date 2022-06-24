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إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا لضم ديبالا

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 21:14

إنتر ميلان يقدم عرضا جديدا لضم ديبالا
النجم الأرجنتيني باولو ديبالا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن إنتر ميلان الإيطالي يسعى جاهدا من أجل ضم نجم يوفنتوس، الأرجنتيني باولو ديبالا، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ومن المقرر أن ينتهي عقد ديبالا مع اليوفي في نهاية حزيران/يونيو الجاري، وسيرحل اللاعب بشكل رسمي بعدما أعلن الطرفان ذلك بنهاية الموسم الماضي.

ووفقا لصحيفة "لاجازيتا ديللو سبورت" الإيطالية، فإن بيبي ماروتا المدير التنفيذي للإنتر، قدم عرضا جديدا لجوهرة الأرجنتين، من أجل تعزيز صفوف النيراتزوري بلاعب مميز مثله خلال الصيف الجاري.

وأضافت أن الإنتر عرض على ديبالا راتبا سنويا يقدر بـ5 ملايين يورو في الموسم الواحد، بجانب مليون آخر يعتمد على عدد المباريات التي يشارك فيها باولو.

وتابعت أن عرض الإنتر يتضمن مليونا إضافيا بجانب الملايين الخمس، وذلك إذا كان ديبالا سيلعب 50% من المباريات على الأقل على مدار الموسم.

يشار إلى أن تقارير عديدة، قالت إن إنتر اقترب كثيرا من ضم ديبالا، لكن في الوقت ذاته، أوضحت أن هناك عددا من الأندية بدأت في الاهتمام به وعلى رأسها ريال مدريد.

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#إنتر ميلان
#باولو ديبالا
#يوفنتوس
#ريال مدريد

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