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كريستيانو يتخذ خطوته الأولى للرحيل عن اليونايتد

تاريخ النشر: 24/06/2022 - 09:15

كريستيانو يتخذ خطوته الأولى للرحيل عن اليونايتد
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، أعرب عن نيته الرحيل عن صفوف فريقه في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وانتقل كريستيانو إلى اليونايتد في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي، لكن بعد موسم واحد فقط، أدرك أن مشواره مع الفريق تحت التهديد في ظل غياب الفريق عن المنافسة على البطولات.

وذكرت صحيفة "أس" الإسبانية، أن رونالدو أدرك أن وقته في مانشستر يونايتد قد انتهى، رغم أنه فكّر في الأيام الماضية الاستمرار داخل ملعب أولد ترافورد للموسم المقبل.

وأضافت أن الدون لم يستغرق سوى بضع ساعات ليتخذ قرارا حازما برغبته في الرحيل عن صفوف اليونايتد، مشيرة إلى أن بايرن ميونخ الألماني قد يكون وجهته المقبلة.

وأشارت الصحيفة إلى أن رونالدو يعاني من فكرة غياب مانشستر عن المنافسة على البطولات، في ظل عدم إبرام النادي لأي صفقة حتى الآن، في حين تعاقد مانشستر سيتي وليفربول مع إيرلينغ هالاند وداروين نونيز على الترتيب.

ونوهت إلى أن النجم البرتغالي فقد الأمل في قدرة اليونايتد على تحقيق الألقاب، كما أنه لا يريد إهدار موسم آخر بعيدا عن البطولات.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#بايرن ميونخ

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