ليفربول يسعى لتعويض ماني من ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يسعى لتعويض رحيل نجمه السنغالي، ساديو ماني، من ريال مدريد الإسباني.

وحسب ما نقله موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن "الريدز" يسعى لضم جناح ريال مدريد، البرازيلي رودريغو جويس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ليفربول استفسر عن اللاعب، وقدم عرضا غير رسمي بقيمة 60 مليون يورو لاختبار الوضع.

ويريد ليفربول استغلال أن رودريغو شارك أساسيا في 17 مباراة فقط مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن ليفربول مستعد للتخلي عن نجمه المصري أيضا محمد صلاح، هذا الصيف، مقابل 60 مليون إسترليني.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ترفع السعر الإجمالي للصفقة إلى 100 مليون يورو.