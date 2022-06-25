  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ليفربول يسعى لتعويض ماني من ريال مدريد

تاريخ النشر: 25/06/2022 - 20:29

ليفربول يسعى لتعويض ماني من ريال مدريد
اللاعب البرازيلي رودريغو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن ليفربول الإنجليزي يسعى لتعويض رحيل نجمه السنغالي، ساديو ماني، من ريال مدريد الإسباني.

وحسب ما نقله موقع "ليفربول إيكو" البريطاني، فإن "الريدز" يسعى لضم جناح ريال مدريد، البرازيلي رودريغو جويس، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وأشار الموقع البريطاني إلى أن ليفربول استفسر عن اللاعب، وقدم عرضا غير رسمي بقيمة 60 مليون يورو لاختبار الوضع.

ويريد ليفربول استغلال أن رودريغو شارك أساسيا في 17 مباراة فقط مع ريال مدريد خلال الموسم الماضي.

وزعمت العديد من التقارير مؤخرا أن ليفربول مستعد للتخلي عن نجمه المصري أيضا محمد صلاح، هذا الصيف، مقابل 60 مليون إسترليني.

يذكر أن ليفربول تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني داروين نونيز، هذا الصيف مقابل 75 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ترفع السعر الإجمالي للصفقة إلى 100 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#رودريغو
#ريال مدريد
#ليفربول
#ساديو ماني

حوارات

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل
حوار مع زكريا عودة | القدس تتعرض لمخطط تهويدي شامل

2022-06-04

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يتخذ قراره بشأن صلاح
برشلونة يتخذ قراره بشأن صلاح

2022-06-25

المغربي زياش يرحب بالانتقال إلى ميلان
المغربي زياش يرحب بالانتقال إلى ميلان

2022-06-25

كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟
كم طلب ليفربول مقابل بيع محمد صلاح؟

2022-06-25

الأكثر قراءة

استطلاع: تعادل معسكري الائتلاف واليمين بحصول كل منهما على 57 مقعدا

استطلاع: تعادل معسكري الائتلاف واليمين بحصول كل منهما على 57 مقعدا

2022-06-24
مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادث طرق على شارع 6

مصرع شاب وإصابة خطيرة لآخر في حادث طرق على شارع 6

2022-06-24
انتخابات مقبلة... ماذا ستقول الأحزاب العربيّة لجماهيرها؟ 

انتخابات مقبلة... ماذا ستقول الأحزاب العربيّة لجماهيرها؟ 

2022-06-24
الأمم المتحدة: الشهيدة شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيليّة

الأمم المتحدة: الشهيدة شيرين أبو عاقلة اغتيلت بنيران إسرائيليّة

2022-06-24
حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

حالة الطقس: أجواء حارة وجافة

2022-06-24