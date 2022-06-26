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نيمار يبدي استعداده للرحيل عن سان جيرمان

تاريخ النشر: 26/06/2022 - 18:32

نيمار يبدي استعداده للرحيل عن سان جيرمان
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، بصدد الرحيل عن صفوف باريس سان جيرمان الفرنسي في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لشبكة "راديو مونت كارلو" الفرنسية، فإن نيمار أبدى في الأيام الأخيرة استعدادا لمغادرة بي إس جي بعدما أظهر في البداية ترحيبه بالتواجد في المشروع الجديد للنادي الباريسي.

ويرتبط نيمار مع النادي الباريسي بعقد يمتد حتى صيف 2025 يجدد تلقائيا حتى صيف 2027، إلا أن المستشار الرياضي الجديد، لويس كامبوس، اتفق مع ملاك النادي على ضرورة بيع اللاعب البرازيلي.

وأشارت إلى أن نيمار نقل للمقربين منه أنه يحتاج الشعور بالحب ليقدم أفضل ما لديه، إلا أن مسؤولي النادي لا يمانعون حاليا في الاستغناء عنه.

وقدم نيمار أداء ضعيفا في الموسم المنتهي حيث سجل 13 هدفا إضافة إلى 8 تمريرات حاسمة في 28 مباراة، أغلبها جاء بعد خروج الفريق من دوري أبطال أوروبا أمام ريال مدريد.

وأشارت الشبكة الفرنسية في تقريرها إلى أن نيمار يسعى الآن للحصول على توضيح بشأن نوايا النادي فيما يتعلق بمستقبله.

وختمت تقريرها بأن أندية مانشستر يونايتد، تشيلسي ونيوكاسل هي الأكثر قدرة على شراء النجم البرازيلي، والتزاما براتبه الضخم.

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#نيمار دا سيلفا
#باريس سان جيرمان

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