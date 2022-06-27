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ما حقيقة اهتمام برشلونة بضم ماغواير؟

تاريخ النشر: 27/06/2022 - 18:12

ما حقيقة اهتمام برشلونة بضم ماغواير؟
النجم الإنجليزي هاري ماغواير (Gettyimages)
عرب ٤٨

تطرقت تقارير صحفية إلى حقيقة اهتمام فريق برشلونة الإسباني بالتعاقد مع نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، هاري ماغواير، في فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وذكرت صحيفة "ذا صن"، أن برشلونة طلب أن تكون صفقة ماغواير، جزءا من انتقال نجمه الهولندي، فرينكي دي يونغ، إلى صفوف "الشياطين الحمر".

وظهر اقتراح التعاقد مع ماغواير، عقب فشل مانشستر يونايتد في عرض 69 مليون جنيه إسترليني، وهو المبلغ المطلوب من قبل برشلونة للتخلي عن دي يونغ.

وحسب صحيفة "موندو ديبورتيفو"، فإن هذه الأنباء غير صحيحة، لأن برشلونة غير مهتم بالتعاقد مع ماغواير.

وتابعت "تظل الأولوية لأندرياس كريستينسن مدافع تشيلسي، الذي يفصله فقط الإعلان الرسمي عن البارسا".

وأشارت إلى أن الصفقات الأخرى التي تثير إعجاب برشلونة في الدفاع، هما جول كوندي من إشبيلية، وكاليدو كوليبالي نجم نابولي.

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#هاري ماغواير
#برشلونة
#مانشستر يونايتد
#فرينكي دي يونغ

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