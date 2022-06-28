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باريس سان جيرمان يتراجع عن ضم ديمبلي

تاريخ النشر: 28/06/2022 - 18:10

باريس سان جيرمان يتراجع عن ضم ديمبلي
النجم الفرنسي عثمان ديمبلي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن فريق باريس سان جيرمان تراجع عن فكرة التعاقد مع نجم برشلونة الإسباني، عثمان ديمبلي.

وحسب صحيفة "ليكيب" الفرنسية، فإن ديمبلي خرج من حسابات سان جيرمان منذ وصول المستشار الرياضي الجديد، لويس كامبوس.

ولفتت إلى أن وجهة ديمبلي القادمة ستكون إما البقاء مع برشلونة أو الانتقال إلى تشيلسي الإنجليزي.

وتابعت "كان باريس سان جيرمان مهتما منذ فترة طويلة بلاعب برشلونة أثناء تواجد المدير الرياضي السابق ليوناردو، الذي كان حريصا على ضم عثمان ديمبلي مجانا في ظل انتهاء تعاقده يوم 30 حزيران/يونيو الجاري".

وختمت ليكيب تقريرها بأن إقالة ليوناردو من النادي الباريسي مع تعيين لويس كامبوس، أعاد ترتيب الأوراق، ولم تعد باريس وجهة محتملة للاعب الفرنسي، وكذلك الحال بالنسبة لبايرن ميونخ.

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#عثمان ديمبلي
#برشلونة
#باريس سان جيرمان

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