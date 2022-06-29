  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

بايرن ميونخ يوجه صدمة لجنابري

تاريخ النشر: 29/06/2022 - 09:28

بايرن ميونخ يوجه صدمة لجنابري
اللاعب الألماني سيرجي جنابري (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يجهز صدمة لنجمه، سيرجي جنابري، في حال عدم تمديد عقده مع الفريق لسنوات أخرى قادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جنابري مع بايرن في نهاية الموسم القادم، إلا أن الطرفين دخلا في مفاوضات مؤخرا من أجل تجديد العقد دون الوصول لنقطة اتفاق.

ووفقا لمجلة "كيكر"، فإن جنابري قرر رفض العرض المقدم له من إدارة البايرن لتجديد عقده، حيث لم يشعر بتوافقه مع مطالبه، لكن النادي يحاول جاهدا إقناعه بالتوقيع، إلا أن القرار النهائي سيُتخذ بعد عودة اللاعب من العطلة.

وأشارت في الوقت ذاته إلى عزم إدارة بايرن ميونخ على تجميد جنابري وإرساله إلى المدرجات في الموسم المقبل حال رفضه التوقيع على عقد جديد.

يأتي ذلك رغم أن جنابري أحد ركائز بطل البوندسليغا الرئيسية في آخر 3 مواسم، لكن النادي يشعر بقوة موقفه بعد تعاقده مؤخرا مع الجناح السنغالي ساديو ماني.

يذكر أن اسم جنابري ارتبط مؤخرا ببعض الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها ريال مدريد، آرسنال ومانشستر يونايتد، لكنه لم يتلق عرضا رسميا حتى الآن.

بودكاست عرب 48

#بايرن ميونخ
#سيرجي جنابري

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

ما سبب توجه زيدان إلى قطر؟
ما سبب توجه زيدان إلى قطر؟

2022-06-29

ليفاندوفسكي يتلقى وعدا من لابورتا بضمه إلى برشلونة
ليفاندوفسكي يتلقى وعدا من لابورتا بضمه إلى برشلونة

2022-06-28

باريس سان جيرمان يتراجع عن ضم ديمبلي
باريس سان جيرمان يتراجع عن ضم ديمبلي

2022-06-28

الأكثر قراءة

لأول مرة: كتائب القسام تعرض مشاهد للأسير هشام السيّد

لأول مرة: كتائب القسام تعرض مشاهد للأسير هشام السيّد

2022-06-28
نقابة المعلمين تعلن استئناف الإضراب العام في المدارس الثلاثاء

نقابة المعلمين تعلن استئناف الإضراب العام في المدارس الثلاثاء

2022-06-28
الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

الحكم بإعدام محمد عادل قاتل طالبة المنصورة نيرة أشرف

2022-06-28
إلغاء قرار إعدام فداء كيوان في الإمارات

إلغاء قرار إعدام فداء كيوان في الإمارات

2022-06-28
إسرائيل للأمم المتحدة: حزب الله يخرق 1701 وأقام مواقع مراقبة حدودية

إسرائيل للأمم المتحدة: حزب الله يخرق 1701 وأقام مواقع مراقبة حدودية

2022-06-28