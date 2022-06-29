بايرن ميونخ يوجه صدمة لجنابري

ذكرت تقارير صحفية أن بايرن ميونخ الألماني يجهز صدمة لنجمه، سيرجي جنابري، في حال عدم تمديد عقده مع الفريق لسنوات أخرى قادمة.

ومن المقرر أن ينتهي عقد جنابري مع بايرن في نهاية الموسم القادم، إلا أن الطرفين دخلا في مفاوضات مؤخرا من أجل تجديد العقد دون الوصول لنقطة اتفاق.

ووفقا لمجلة "كيكر"، فإن جنابري قرر رفض العرض المقدم له من إدارة البايرن لتجديد عقده، حيث لم يشعر بتوافقه مع مطالبه، لكن النادي يحاول جاهدا إقناعه بالتوقيع، إلا أن القرار النهائي سيُتخذ بعد عودة اللاعب من العطلة.

وأشارت في الوقت ذاته إلى عزم إدارة بايرن ميونخ على تجميد جنابري وإرساله إلى المدرجات في الموسم المقبل حال رفضه التوقيع على عقد جديد.

يأتي ذلك رغم أن جنابري أحد ركائز بطل البوندسليغا الرئيسية في آخر 3 مواسم، لكن النادي يشعر بقوة موقفه بعد تعاقده مؤخرا مع الجناح السنغالي ساديو ماني.

يذكر أن اسم جنابري ارتبط مؤخرا ببعض الأندية الأوروبية الكبرى، على رأسها ريال مدريد، آرسنال ومانشستر يونايتد، لكنه لم يتلق عرضا رسميا حتى الآن.