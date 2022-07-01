  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

باريس سان جيرمان يجهز عرضا جديدا لضم سكرينيار

تاريخ النشر: 01/07/2022 - 09:24

باريس سان جيرمان يجهز عرضا جديدا لضم سكرينيار
اللاعب السلوفاكي ميلان سكرينيار (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن باريس سان جيرمان الفرنسي يستهدف ضم مدافع إنتر ميلان الإيطالي، ميلان سكرينيار، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لموقع "فوتبول إيطاليا"، فإن سان جيرمان رفع العرض المقدم إلى نظيره إنتر ميلان، من أجل الموافقة على رحيل سكرينيار هذا الصيف.

وأضاف أن إنتر رفض الاقتراحات السابقة التي عرضها باريس، والتي وصلت إلى 60 مليون يورو، خاصة أن إنتر طلب الحصول على مبلغ يتراوح بين 70 و80 مليونا، للموافقة على رحيل لاعبه.

وذكر الموقع أن باريس رفع العرض إلى 65 مليون يورو، لسد الفجوة وتقريب وجهات النظر مع إنتر، لافتا إلى أنه خلال اليومين المقبلين، من المتوقع أن تغلق الصفقة بانضمام سكرينيار إلى سان جيرمان.

يشار إلى أن إنتر ميلان حدد الثنائي، جليسون بريمر مدافع تورينو، وميلينكوفيتش نجم فيورنتينا، كهدفين أساسيين للتعاقد معهما في حال رحيل سكرينيار.

بودكاست عرب 48

#باريس سان جيرمان
#ميلان سكرينيار
#إنتر ميلان

حوارات

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"
حوار | إسرائيل الدولة الوحيدة في العالم التي "تعتقل جثامين الشهداء"

2022-06-11

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

تشيلسي يستهدف ضم مدافع مانشستر سيتي
تشيلسي يستهدف ضم مدافع مانشستر سيتي

2022-07-01

التونسية أُنس جابر إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس
التونسية أُنس جابر إلى الدور الثالث في بطولة ويمبلدون للتنس

2022-06-30

الدوري المصري: خسارة ثانية للنادي الأهلي
الدوري المصري: خسارة ثانية للنادي الأهلي

2022-06-30

الأكثر قراءة

القدس: هكذا ترك عناصر الاحتلال طفلتين فلسطينيتين إحداهما رضيعة لوحدهما في الشارع

القدس: هكذا ترك عناصر الاحتلال طفلتين فلسطينيتين إحداهما رضيعة لوحدهما في الشارع

2022-06-30
انتخابات بالأول من نوفمبر: الكنيست يحل نفسه... لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

انتخابات بالأول من نوفمبر: الكنيست يحل نفسه... لبيد رئيسا لحكومة انتقالية

2022-06-30
إصابة ضابط بجيش الاحتلال و3 مستوطنين باشتباك بنابلس

إصابة ضابط بجيش الاحتلال و3 مستوطنين باشتباك بنابلس

2022-06-30
تقرير: اتفاق أميركي سعودي إسرائيلي مصري قريب بشأن تيران وصنافير

تقرير: اتفاق أميركي سعودي إسرائيلي مصري قريب بشأن تيران وصنافير

2022-06-30
قرار بإخلاء المستوطنين من عقارات بفندق البتراء بالقدس

قرار بإخلاء المستوطنين من عقارات بفندق البتراء بالقدس

2022-06-30