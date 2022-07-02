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تشيلسي يقترب من ضم نجم السيتي

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 10:25

تشيلسي يقترب من ضم نجم السيتي
النجم الإنجليزي رحيم سترلينغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن تشيلسي اقترب من التعاقد مع نجم مانشستر سيتي، رحيم سترلينغ، ومن المتوقع أن يبرم الصفقة في الأيام القليلة القادمة.

وحسب ما نقلته صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، فإن "البلوز" اقترب من ضم سترلينغ بعدما أبدى السيتي مرونة في المفاوضات مؤخرا.

وسيوقع سترلينغ على عقد لمدة 4 سنوات مع النادي اللندني، فيما ستبلغ قيمة الصفقة حوالي 45 مليون جنيه إسترليني.

جاء ذلك بعدما كثف تشيلسي جهوده، خلال الأيام الماضية، للتوصل لاتفاق مع السيتي، بعد التقدم بعرض رسمي، بهدف إنجاز الصفقة في غضون اليومين المقبلين.

كما دخل سترلينغ نفسه في محادثات إيجابية مع توماس توخيل، مدرب البلوز، لمعرفة خطة المدير الفني الألماني بشأنه في الموسم المقبل.

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#تشيلسي
#رحيم سترلينغ
#مانشستر سيتي

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