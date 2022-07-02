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كريستيانو يطلب من مانشستر يونايتد الرحيل

تاريخ النشر: 02/07/2022 - 21:54

كريستيانو يطلب من مانشستر يونايتد الرحيل
النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، طلب من فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي الرحيل خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وعاد كريستيانو إلى صفوف "الشياطين الحمر" في الصيف الماضي قادما من يوفنتوس الإيطالي، وقد فشل الفريق في إحراز أي بطولة واحتل المركز السادس في الدوري الممتاز.

ووفقا لصحيفة "تايمز" البريطانية، فإن كريستيانو قدم طلبا لإدارة اليونايتد من أجل السماح له بالرحيل هذا الصيف، حال وصول عرض مناسب.

وأضافت أن كريستيانو رونالدو يستند في طلبه، إلى رغبته في المشاركة بدوري أبطال أوروبا، فيما تبقى من مسيرته.

وأشارت الصحيفة، إلى أن العودة للدوري الإيطالي، خيارا مطروحا لدى النجم البرتغالي صاحب الـ37 عاما.

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#كريستيانو رونالدو
#مانشستر يونايتد
#الدوري الإنجليزي

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