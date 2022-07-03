لابورتا: نحترم بايرن ميونخ وليفاندوفسكي لاعب كبير

قال رئيس برشلونة الإسباني، خوان لابورتا، إن فريقه حسم صفقتين من آيه سي ميلان الإيطالي وتشيلسي الإنجليزي، تتمثلان بضم الثنائي فرانك كيسي وأندرياس كريستينسن على الترتيب.

ورحل الثنائي عن فريقيهما بشكل مجاني بعد انتهاء عقديهما.

وذكر لابورتا في تصريحات أبرزتها صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية "كيسي سيتم تقديمه يوم الأربعاء المقبل، بينما سيتم تقديم كريستينسن يوم الخميس".

ورفض لابورتا، الحديث عن انتقال نجم بايرن ميونخ، البولندي روبرت ليفاندوفسكي، للنادي الكاتالوني، واكتفى بالقول بإنه لاعب كبير.

وأكد "الجميع يعلم أنه لاعب عظيم (يقصد ليفاندوفسكي)، ولكنه لاعب في بايرن ميونخ. بالطبع نشعر بسعادة من رغبته في الانضمام للبارسا، ولكن علينا احترام ناد كبير بحجم بايرن ميونخ".

واختتم لابورتا حول تجديد عقد الموهبة الواعدة جافي، حيث أشار إلى أن الأمور تسير بشكل "طيب للغاية"، مضيفا أنه "أحد اللاعبين الذين يمثلون الحاضر والمستقبل، بالإضافة إلى أراوخو وبيدري وأنسو فاتي ونيكو، وإريك غارسيا، الذين يجعلونا متفائلين وطموحين بشأن المستقبل".

جدير بالذكر، أن برشلونة سوف يبدأ فترة تحضيراته استعدادا للموسم الجديد، يوم الإثنين المقبل، تحت قيادة مديره الفني تشافي.