مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الفريق السماوي يستهدف تعويض الرحيل الوشيك للاعبه، رحيم سترلينغ، بالنجم الألماني سيرجي جنابري، الذي يسود الغموض حول مصيره مع بايرن ميونخ، في ظل عدم قدرة الطرفين على التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.

ويرغب مدرب السيتي، بيب غوارديولا، في استغلال هذا الأمر للتعاقد مع اللاعب (26 عاما)، الذي يحظى بإعجابه.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال سماح بطل البوندسليغا للاعبه بالرحيل، في حال تلقيه عرضا بقيمة 40 مليون يورو.

وأفادت تقارير صحفية ألمانية مؤخرا، بأن جنابري رفض عرض التجديد مع بايرن، الذي كان يضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 19 مليون يورو.