  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 04/07/2022 - 08:22

مانشستر سيتي يسعى لضم نجم بايرن ميونخ
اللاعب الألماني سيرجي جنابري (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن مانشستر سيتي الإنجليزي يسعى للتعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية في صفقة تقدر بـ45 مليون جنيه إسترليني.

وقالت صحيفة "ذا صن" البريطانية، إن الفريق السماوي يستهدف تعويض الرحيل الوشيك للاعبه، رحيم سترلينغ، بالنجم الألماني سيرجي جنابري، الذي يسود الغموض حول مصيره مع بايرن ميونخ، في ظل عدم قدرة الطرفين على التوصل لاتفاق حول تجديد عقده، الذي ينتهي في صيف 2023.

ويرغب مدرب السيتي، بيب غوارديولا، في استغلال هذا الأمر للتعاقد مع اللاعب (26 عاما)، الذي يحظى بإعجابه.

وأشارت الصحيفة إلى احتمال سماح بطل البوندسليغا للاعبه بالرحيل، في حال تلقيه عرضا بقيمة 40 مليون يورو.

وأفادت تقارير صحفية ألمانية مؤخرا، بأن جنابري رفض عرض التجديد مع بايرن، الذي كان يضمن حصوله على راتب سنوي يبلغ 19 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#مانشستر سيتي
#سيرجي جنابري
#بايرن ميونخ
#بيب غوارديولا
#رحيم سترلينغ

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو
مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو

2022-07-04

كيف أجبر محمد صلاح فريقه على تلبية مطالبه؟
كيف أجبر محمد صلاح فريقه على تلبية مطالبه؟

2022-07-03

نابولي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو
نابولي يستهدف التعاقد مع كريستيانو رونالدو

2022-07-03

الأكثر قراءة

إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة

إصابة طفل ووالديه من الرينة في العقبة

2022-07-03
حالة الطقس: أجواء حارة

حالة الطقس: أجواء حارة

2022-07-03
تسرّب الغاز بالعقبة: إعلان السبب الرئيسيّ للحادث وإنهاء خدمات مديرين ومسؤولين

تسرّب الغاز بالعقبة: إعلان السبب الرئيسيّ للحادث وإنهاء خدمات مديرين ومسؤولين

2022-07-03
الاحتلال: إسرائيل تفحص الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة بحضور الأميركيين

الاحتلال: إسرائيل تفحص الرصاصة التي اغتالت أبو عاقلة بحضور الأميركيين

2022-07-03
المستوطن قاتل الشهيد حرب يعيد تمثيل الجريمة

المستوطن قاتل الشهيد حرب يعيد تمثيل الجريمة

2022-07-03