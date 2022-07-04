مانشستر يونايتد يرد على طلب كريستيانو رونالدو

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي ردّ على طلب نجمه البرتغالي، كريستيانو رونالدو، بالرحيل عن الفريق هذا الصيف.

وحسب ما نقلته صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن اليونايتد أخبر رونالدو بضرورة التواجد في الجولة التحضيرية للموسم الجديد، والتي سيقوم بها الفريق هذا الأسبوع.

ومن المنتظر أن يعود رونالدو إلى التدريبات الأسبوع الجاري، بعدما فجر مفاجأة كبيرة بإبلاغ اليونايتد برغبته في الرحيل، بعد موسم واحد من انضمامه للفريق.

ويسافر مانشستر يونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وجرى إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

وتأتي رغبة رونالدو في الرحيل، بسبب فشل فريقه في التأهل لدوري أبطال أوروبا، واكتفائه بالمنافسة في الدوري الأوروبي، بعد إنهاء الموسم في المركز السادس بالدوري الإنجليزي.