كريستيانو رونالدو على طاولة برشلونة

ذكرت تقارير صحفية أن نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو، عرض على طاولة برشلونة الإسباني لضمه خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأبدى كريستيانو، في وقت سابق، رغبته في الرحيل عن صفوف فريقه هذا الصيف، والانتقال إلى فريق من أجل المشاركة في دوري أبطال أوروبا الموسم القادم.

ووفقا لصحيفة "آس" الإسبانية، فقد اجتمع خورخي مينديز وكيل رونالدو، مع خوان لابورتا رئيس البارسا، أمس الإثنين، في برشلونة، وتم طرح العديد من الأسماء على الطاولة، مثل روبن نيفيس ورافاييل لياو وبرناردو سيلفا، وكذلك رونالدو.

وناقش رئيس برشلونة ووكيل النجم البرتغالي، جميع الاحتمالات المتعلقة بنقل أسطورة ريال مدريد السابق لصفوف برشلونة هذا الصيف.

وحاول خوان لابورتا ضم كريستيانو الصيف الماضي قبل انتقاله لمانشستر يونايتد، لكن الوضع الاقتصادي للنادي منعه من إبرام الصفقة.

وأوضحت الصحيفة أن التعاقد مع رونالدو سيكون بمثابة صفقة نارية للابورتا، بعد فشله في حسم أكتر من ملف، وكذلك وسيلة للضغط على بايرن ميونخ الذي يرفض بيع روبرت ليفاندوفسكي.

وأكدت العديد من التقارير الصحيفة، أن مانشستر يونايتد يرفض التفريط في خدمات رونالدو حتى هذه اللحظة.