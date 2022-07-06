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الوحدات الأردني يرفض المشاركة ببطولة في الإمارات بسبب فريق إسرائيلي

تاريخ النشر: 06/07/2022 - 13:01

الوحدات الأردني يرفض المشاركة ببطولة في الإمارات بسبب فريق إسرائيلي
نادي الوحدات لكرة الطائرة (فيسبوك)
عرب ٤٨

اعتذر نادي الوحدات الأردني عن المشاركة في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة التي من المقرر أن تستضيفها الإمارات الشهر القادم، وذلك بسبب تواجد فريق إسرائيلي.

ومن المزمع أن تنطلق البطولة يوم 18 آب/أغسطس القادم ولغاية 28 من الشهر نفسه، وذلك بمشاركة نادي العين الإماراتي المنظم بالإضافة إلى عدد من الفرق العربية والآسيوية والإفريقية وبمشاركة فريق إسرائيلي.

وجاء في منشور لنادي الوحدات الأردني على صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "رسميا نادي الوحدات يعلن اعتذاره عن المشاركة في بطولة العين الدولية لكرة الطائرة".

وأرفق الوحدات بمنشوره وسم "لا للتطبيع"، في إشارة إلى رفضه التطبيع مع إسرائيل.

ولاقى قرار نادي الوحدات تفاعلا كبيرا من قبل الجماهير على "فيسبوك"، التي أشادت بموقف الفريق وأثنت على انسحابه من بطولة كرة الطائرة الدولية المقررة في الإمارات.

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#نادي الوحدات الأردني
#كرة الطائرة
#الإمارات
#لا للتطبيع
#بطولة العين

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