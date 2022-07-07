دنيز أرتان تحصل على الميدالية الذهبية في سباق سباحة حرة

حصلت الرياضية التركية، دنيز أرتان، على الميدالية الذهبية في سباق 400 متر سباحة حرة بألعاب البحر المتوسط المقامة في الجزائر.

وأنهت أرتان السباق في المركز الأول في زمن قدره 4 دقائق و8 ثواني و4 أجزاء من الثانية.

وأحرزت البعثة الرياضية التركية 108 ميداليات ضمن دورة ألعاب البحر الأبيض المتوسط المقامة في وهران، وتربعت في المركز الثاني بعد إيطاليا.

وأنهت تركيا الدورة في المركز الثاني بحصولها على 108 ميداليات خلال 11 يوما، وهي 45 ذهبية و26 فضية و37 برونزية.

وجاءت إيطاليا في المركز الأول بحصولها على 159 ميدالية بواقع 48 ذهبية و50 فضية و61 برونزية، فيما جاءت فرنسا في المركز الثالث برصيد 81 ميدالية (21 ذهبية و24 فضية و36 برونزية).

وأقيمت منافسات الألعاب المتوسطية بنسختها الـ19 في مدينة وهران الجزائرية بمشاركة 26 دولة بين 25 حزيران/ يونيو الماضي و6 تموز/ يوليو 2022.