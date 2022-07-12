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صلاح يصارع محرز وماني على جائزة الأفضل بإفريقيا

تاريخ النشر: 12/07/2022 - 10:30

صلاح يصارع محرز وماني على جائزة الأفضل بإفريقيا
النجم المصري محمد صلاح (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، أعلن عن أسماء اللاعبين المرشحين لحصد جائزة الأفضل في القارة لعام 2022.

وجاء في بيان على الموقع الرسمي للاتحاد الإفريقي، أن قائمة المرشحين ضمت كل من: رياض محرز (الجزائر - مانشستر سيتي)، كارل توكو إكامبي (الكاميرون - أولمبيك ليون)، فينسنت أبو بكر (الكاميرون - النصر)، سيباستيان هالر (كوت ديفوار - أياكس ودورتموند)، محمد صلاح (مصر - ليفربول) ونابي كيتا (غينيا - ليفربول)، أشرف حكيمي (المغرب - باريس سان جيرمان)، إدوارد ميندي (السنغال - تشيلسي)، كاليدو كوليبالي (السنغال - نابولي) وساديو ماني (السنغال - بايرن ميونخ).

ومن المقرر إقامة حفل توزيع جوائز الكاف في مدينة الرباط بالمغرب، يوم 21 تموز/يوليو الجاري.

وسيتم تحديد الفائز من خلال لجنة تصويت مكونة من اللجنة الفنية للكاف، بالإضافة إلى الصحافيين ومدربي وقادة المنتخبات الأعضاء في الاتحاد الإفريقي، ومدربي وقادة الأندية التي وصلت إلى دور المجموعات بالبطولات الإفريقية خلال موسم 2021-2022.

بودكاست عرب 48

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