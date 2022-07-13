  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

برشلونة يؤمن بضم ليفاندوفسكي خلال أيام

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 09:51

برشلونة يؤمن بضم ليفاندوفسكي خلال أيام
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات مكثفة من طرف الفريق الكاتالوني لإبرام صفقة ليفاندوفسكي، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه عقب نهاية الموسم المنصرم.

وحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن برشلونة بصدد التقدم بعرض أخير لضم أفضل لاعب في العالم، والذي قد يصل إلى نحو 50 مليون يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية.

ويؤمن مسؤولو برشلونة بأن العرض سيحظى بموافقة النادي البافاري، مما يمكنه من ضم صاحب ال33 عاما هذا الأسبوع.

ورغم التقارير التي أفادت في الساعات الماضية بأن البارسا تقدم بعرض رابع، إلا أن وسائل الإعلام الألمانية المقربة من بطل البوندسليغا نفت هذه الشائعات.

يذكر أن ليفاندوفسكي عاد إلى مدينة ميونخ، الإثنين، قبل التواجد في مقر النادي بالأمس، للخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية قبل بدء فترة الإعداد.

بودكاست عرب 48

#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة
#بايرن ميونخ

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو معروض على باريس سان جيرمان
كريستيانو رونالدو معروض على باريس سان جيرمان

2022-07-13

صلاح يصارع محرز وماني على جائزة الأفضل بإفريقيا
صلاح يصارع محرز وماني على جائزة الأفضل بإفريقيا

2022-07-12

السيتي يرد على إغراءات سان جيرمان لضم محرز
السيتي يرد على إغراءات سان جيرمان لضم محرز

2022-07-12

الأكثر قراءة

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

جنين: قتل والده وأخفى جثته تحت الإسمنت لمدة أيام

2022-07-12
قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

قتيل ومصابون إثر إطلاق نار في شقيب السلام

2022-07-12

"ناسا" تنشر أعمق صورة للكون: آلاف المجرات بعد "الانفجار العظيم"

2022-07-12
حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

حالة الطقس: حار نهارا ولطيف ليلا

2022-07-12
البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سورية خلال غارة أميركيّة

البنتاغون يعلن مقتل زعيم داعش في سورية خلال غارة أميركيّة

2022-07-12