برشلونة يؤمن بضم ليفاندوفسكي خلال أيام

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني اقترب من التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وشهدت الأسابيع الأخيرة مفاوضات مكثفة من طرف الفريق الكاتالوني لإبرام صفقة ليفاندوفسكي، الذي أبدى رغبته في الرحيل عن فريقه عقب نهاية الموسم المنصرم.

وحسب ما نقلت شبكة "سكاي سبورت ألمانيا"، فإن برشلونة بصدد التقدم بعرض أخير لضم أفضل لاعب في العالم، والذي قد يصل إلى نحو 50 مليون يورو، إلى جانب بعض الحوافز الإضافية.

ويؤمن مسؤولو برشلونة بأن العرض سيحظى بموافقة النادي البافاري، مما يمكنه من ضم صاحب ال33 عاما هذا الأسبوع.

ورغم التقارير التي أفادت في الساعات الماضية بأن البارسا تقدم بعرض رابع، إلا أن وسائل الإعلام الألمانية المقربة من بطل البوندسليغا نفت هذه الشائعات.

يذكر أن ليفاندوفسكي عاد إلى مدينة ميونخ، الإثنين، قبل التواجد في مقر النادي بالأمس، للخضوع للفحوصات الطبية الاعتيادية قبل بدء فترة الإعداد.