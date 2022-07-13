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برشلونة يتعاقد مع البرازيلي رافينيا

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 16:43

برشلونة يتعاقد مع البرازيلي رافينيا
اللاعب البرازيلي رافينيا (Gettyimages)
عرب ٤٨

تعاقد فريق برشلونة الإسباني وبشكل رسمي مع اللاعب البرازيلي، رافينيا، قادما من ليدز يونايتد الإنجليزي؛ حسب ما أعلن اليوم الأربعاء.

وجاء في بيان مقتضب للفريق الكاتالوني عبر موقعه الرسمي أنه اتفق مع ليدز لضم رافينيا، ومن المقرر أن يخضع اللاعب للكشف الطبي في وقت لاحق.

وكانت تقارير صحفية، قد أشارت إلى أن برشلونة اتفق مع ليدز على ضم رافينيا مقابل 58 مليون يورو، بالإضافة إلى 10 ملايين كمتغيرات.

وكتب فابريزيو رومانو، خبير سوق الانتقالات في أوروبا، عبر حسابه على "فيسبوك"، أن رافينيا يستعد للسفر إلى إسبانيا من أجل الخضوع للكشف الطبي، ومن ثم توقيع عقود انضمامه لصفوف برشلونة.

وقال رومانو "يطير رافينيا إلى إسبانيا اليوم من أجل استكمال عملية انتقاله إلى برشلونة، وسيوقع عقدا حتى صيف 2027".

وأضاف "فعل رافينيا كل شيء للانضمام إلى برشلونة والذي يعد حلمه الأكبر".

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#برشلونة
#رافينيا
#ليدز يونايتد

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