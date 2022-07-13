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تشيلسي يضم نجم مانشستر سيتي

تاريخ النشر: 13/07/2022 - 23:23

تشيلسي يضم نجم مانشستر سيتي
اللاعب رحيم سترلينغ (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن تشيلسي الإنجليزي ضم بشكل رسمي اللاعب، رحيم سترلينغ، قادما من مانشستر سيتي.

ووفقا لعدد من التقارير، فإن سترلينغ وقع عقدا لغاية صيف 2027 مع تشيلسي، مع إمكانية التمديد لموسم إضافي.

وذكر سترلينغ في تصريحات لموقع "البلوز" الرسمي "أولًا وقبل كل شيء، أؤكد أن من دواعي سروري، التواجد هنا".

وأضاف "من الواضح أنني حققت الكثير في مسيرتي حتى الآن، لكن لا يزال هناك الكثير لأحققه، أتطلع لفعل ذلك بقميص تشيلسي تحت إدارة توخيل".

وتابع "لندن منزلي، ومن هنا بدأ كل شيء بالنسبة لي، من المدهش الآن الحصول على فرصة للعب أمام الأصدقاء والعائلة في ستامفورد بريدج. أتطلع حقًا للقاء الجماهير قريبًا".

ونوه "أريد استغلال هذه الفرصة لشكر مديري تشيلسي وجميع المشاركين في صفقة انتقالي إلى هنا".

وأتم "لا يمكنني الانتظار لبدء الرحلة مع تشيلسي، والاستمرار في حديثي لكن على أرض الملعب".

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#رحيم سترلينغ
#تشيلسي
#مانشستر سيتي

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