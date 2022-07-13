كريستيانو رونالدو معروض على باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية أن الشكوك لا زالت تحوم حول مصير النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، مع فريقه مانشستر يونايتد الإنجليزي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان" الفرنسية، فإن رونالدو عرض خدماته على نادي باريس سان جيرمان في الأيام القليلة الماضية.

وأضافت الصحيفة "لكن لا يوجد مكان في الوقت الحالي للنجم البرتغالي في قائمة الفريق الباريسي".

ونقلت أيضا أن "الدون" يريد الرحيل عن صفوف الفريق الإنجليزي بعد عام واحد فقط من عودته قادما من يوفنتوس.

وكانت تقارير صحفية بريطانية أشارت إلى عدم رغبة كريستيانو رونالدو في الاستمرار، اعتراضا منه على نشاط إدارة النادي في سوق الانتقالات الصيفية.

وذكرت "لو باريزيان" في تقريرها أن خورخي مينديز، وكيل أعمال النجم البرتغالي، يرتبط بعلاقات قوية مع ناصر الخليفي رئيس بي إس جي، ولويس كامبوس المستشار الجديد للنادي الفرنسي.