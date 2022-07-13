مدافع تشيلسي يرد على إمكانية انتقاله إلى ريال مدريد

ذكرت تقارير صحفية أن لاعب تشيلسي الإنجليزي، ريس جيمس، رد على إمكانية رحيله عن صفوف الفريق بعد ترشيحه للانتقال إلى ريال مدريد الإسباني.

وربطت العديد من التقارير، مؤخرا، جيمس بالانتقال إلى صفوف الفريق الملكي وتعزيز الجهة اليمنى مع الإسباني داني كارفاخال.

وعانى كارفاخال من لعنة الإصابات خلال الموسم المنصرم، ومع عدم وجود بديل بنفس الكفاءة، قرر ريال مدريد ضم لاعب جديد.

وذكر جيمس في تصريحات لهيئة الإذاعة البريطانية "BBC": "أتمنى البقاء في تشيلسي على المدى الطويل.. نشأت كمشجع للفريق وأصبحت لاعبًا في النادي الذي كنت أدعمه دائمًا".

وأضاف "لا أفهم لماذا يمكن أن أغير ذلك.. ألعب لتشيلسي الآن، وأستمتع بما أقوم به".

ومن الجدير بالذكر، أن جيمس فرض نفسه واحدًا من أهم لاعبي تشيلسي على مدار الموسم الماضي، وبات منافسًا شرسًا لترينت ألكسندر أرنولد في منتخب إنجلترا.