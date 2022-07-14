تشيلسي لا يستبعد ضم رونالدو

لم يستبعد المدير الفني لنادي تشيلسي، توماس توخيل، إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن الألماني، توخيل، تصريحه "لا أستبعد التعاقد مع مهاجم.. لكن الأمر ليس أولوية بالنسبة لنا، فالأولوية في الوقت الحالي للدفاع.. وهذا ليس سرًا".

وأضاف أنه "خسرنا لاعبين رائعين (في الدفاع)، لذا نريد الآن تعويضهم بآخرين".

وذكرت مصادر مطلة على الشأن الرياضي أن مالك تشيلسي الجديد، تود بويلي، مهتم بضم النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، ويُقال إنه التقى وكيله، خورخي مينديز، الشهر الماضي، مع وجود اسم رونالدو على جدول الأعمال.

ويقضي رونالدو إجازة "لأسباب عائلية"، إذ تغيب عن جولة مانشستر يونايتد الصيفية في تايلاند وأستراليا.