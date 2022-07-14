  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

تشيلسي لا يستبعد ضم رونالدو

تاريخ النشر: 14/07/2022 - 10:29

تشيلسي لا يستبعد ضم رونالدو
كريستيانو رونالدو (Gettyimages)
عرب ٤٨

لم يستبعد المدير الفني لنادي تشيلسي، توماس توخيل، إمكانية التعاقد مع نجم مانشستر يونايتد، البرتغالي، كريستيانو رونالدو، في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

ونقلت شبكة "سكاي سبورتس" عن الألماني، توخيل، تصريحه "لا أستبعد التعاقد مع مهاجم.. لكن الأمر ليس أولوية بالنسبة لنا، فالأولوية في الوقت الحالي للدفاع.. وهذا ليس سرًا".

وأضاف أنه "خسرنا لاعبين رائعين (في الدفاع)، لذا نريد الآن تعويضهم بآخرين".

وذكرت مصادر مطلة على الشأن الرياضي أن مالك تشيلسي الجديد، تود بويلي، مهتم بضم النجم البرتغالي البالغ من العمر 37 عاما، ويُقال إنه التقى وكيله، خورخي مينديز، الشهر الماضي، مع وجود اسم رونالدو على جدول الأعمال.

ويقضي رونالدو إجازة "لأسباب عائلية"، إذ تغيب عن جولة مانشستر يونايتد الصيفية في تايلاند وأستراليا.

بودكاست عرب 48

#تشيلسي
#كرة القدم
#رياضة
#مانشستر يونايتد
#توماس توخيل
#كريستيانو رونالدو

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

اتحاد خانيونس يعزز صفوفه
اتحاد خانيونس يعزز صفوفه

2022-07-14

أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة
أغلى الصفقات في تاريخ برشلونة

2022-07-14

ميلان يستهدف ضم سواريز
ميلان يستهدف ضم سواريز

2022-07-13

الأكثر قراءة

مصرع أب وابنته من حورة غرقا

مصرع أب وابنته من حورة غرقا

2022-07-13
بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

بايدن في إسرائيل: أعلم أن لا حديث عن حل الدولتين لكنه الحل الأفضل

2022-07-13
بايدن سيبحث استشهاد أبو عاقلة خلال زيارته لإسرائيل

بايدن سيبحث استشهاد أبو عاقلة خلال زيارته لإسرائيل

2022-07-13
الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

الحبس 9 أعوام لشاب من النقب على خلفية الهبة الشعبية

2022-07-13
لكي لا يصافح بن سلمان؟ بايدن يقلّل

لكي لا يصافح بن سلمان؟ بايدن يقلّل "الاتصال المباشر" خلال جولته الشرق أوسطيّة تحاشيا لكورونا

2022-07-13