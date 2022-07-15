  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 15/07/2022 - 09:30

ريال مدريد يدرس التعاقد مع نجم بايرن ميونخ
النجم الألماني ليروي ساني (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن ريال مدريد الإسباني يدرس إمكانية التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسباني، فإن ممثلي جناح الفريق البافاري، ليروي ساني، عرضوا اللاعب على مسؤولي الفريق الملكي في الآونة الأخيرة.

ولفتت إلى حدوث ذلك أثناء المحادثات التي أجراها ريال مدريد بشأن انتقال مهاجمه الصربي السابق لوكا يوفيتش، إلى فيورنتينا الإيطالي.

ويرتبط يوفيتش بعقد مع ذات الوكالة التي تمثل الدولي الألماني، مما أتاح الفرصة لها بعرض موكلها على ريال مدريد.

ورغم ذلك، فإن ريال مدريد طلب الوقت لدراسة الأمر مع المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، الذي لا يبدو عازما على استغلال هذه الفرصة.

يأتي ذلك في ظل تركيز إدارة الميرنغي برئاسة فلورنتينو بيريز، على عمليات البيع والتخلص من بعض اللاعبين الزائدين عن الحاجة هذا الصيف، أكثر من جلب لاعبين جدد.

بودكاست عرب 48

#ريال مدريد
#ليروي ساني
#بايرن ميونخ

حوارات

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ
د. سليم بريك: دخول الموحدة إلى الائتلاف الحكومي كان خطأ سياسيا من حيث المبدأ

2022-06-18

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا مفاجئا!
كريستيانو رونالدو يتلقى عرضا مفاجئا!

2022-07-15

رسميًّا: ديمبيليه يجدّد عقده مع برشلونة حتى 2024
رسميًّا: ديمبيليه يجدّد عقده مع برشلونة حتى 2024

2022-07-14

كوليبالي على مشارف التوقيع لتشلسي
كوليبالي على مشارف التوقيع لتشلسي

2022-07-14

الأكثر قراءة

مقتل رجل برصاص مسلحين بالسيلة الحارثية

مقتل رجل برصاص مسلحين بالسيلة الحارثية

2022-07-14
تحليلات إسرائيلية: مصير بايدن السياسي بأيدي خامنئي وبن سلمان

تحليلات إسرائيلية: مصير بايدن السياسي بأيدي خامنئي وبن سلمان

2022-07-14
بايدن:

بايدن: "ملتزمون بالاستثمار بأمن إسرائيل"؛ لبيد: "نحاول بناء تحالف معتدل"

2022-07-14
بايدن: أتعهد بعدم حصول إيران على سلاح نووي وأؤيد حل الدولتين

بايدن: أتعهد بعدم حصول إيران على سلاح نووي وأؤيد حل الدولتين

2022-07-14
الضفة تستقبل بايدن بالأعلام السوداء: سيدي الرئيس... إنه أبارتهايد

الضفة تستقبل بايدن بالأعلام السوداء: سيدي الرئيس... إنه أبارتهايد

2022-07-14