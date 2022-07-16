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برشلونة يحسم ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي

تاريخ النشر: 16/07/2022 - 10:16

برشلونة يحسم ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن برشلونة الإسباني بات على أعتاب التعاقد مع نجم بايرن ميونخ الألماني، روبرت ليفاندوفسكي، ومن المقرر أن يبرم الصفقة خلال الساعات القليلة القادمة.

ووفقا لصحيفة "ماركا" الإسبانية، فإن الفريق الكاتالوني توصل لاتفاق بالفعل مع مسؤولي النادي البافاري، بشأن التعاقد مع صاحب الـ33 عاما.

ووافقت إدارة بايرن على العرض الذي ينص على بلوغ قيمة الصفقة 50 مليون يورو، شاملة الحوافز الإضافية.

من جانبها، كشفت صحيفة "بيلد" عن تفاصيل الاتفاق، حيث أفادت بأن البارسا سيدفع 45 مليون يورو، إلى جانب 5 ملايين أخرى كحوافز إضافية.

وأكدت في الوقت ذاته حصول النادي الكاتالوني على توقيع أفضل لاعب في العالم لمدة 4 سنوات، بحيث ينتهي عقده في صيف 2026.

وأنهى برشلونة كافة تفاصيل الصفقة في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، ليغلق ملف التعاقد مع ليفاندوفسكي بنجاح.

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#برشلونة
#روبرت ليفاندوفسكي
#بايرن ميونخ

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