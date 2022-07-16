لماذا مُنع تشافي من السفر مع فريقه إلى أميركا؟

سافر لاعبو برشلونة الإسباني إلى الولايات المتحدة الأميركية اليوم، السبت، من دون مدربهم تشافي هيرنانديز، وذلك بسبب سجل زياراته السابقة إلى إيران.

وأوردت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن "تشافي سبق أن زار إيران ثلاث مرات حينما كان لاعبا لنادي السد القطري، وبالتالي كان في حاجة إلى التقدم بطلب للحصول على إذن خاص لزيارة الولايات المتحدة".

ولعب تشافي المباراة الأخيرة في مسيرته الكروية كلاعب في طهران.

وأدرك برشلونة هذه المشكلة يوم أمس الجمعة، وظنّ النادي أنه توصل إلى حلّ، غير أنه عند الوصول إلى المطار لم يُسمح لتشافي بالصعود إلى الطائرة، وكان على الفريق السفر من دونه.

وذكرت تقارير أن تشافي يجب أن يكون قادرا على السفر يوم الإثنين والوصول إلى ميامي في الوقت المناسب لقيادة التدريبات النهائية للنادي الكاتالوني قبل المباراة الودية المرتقبة ضد إنتر ميامي الأميركي مساء الثلاثاء.

وسافر كل من البرازيلي رافينيا والدانماركي أندرياس كريستنسن والعاجي فرانك كيسييه، وهم اللاعبون الذين ضمّهم برشلونة مؤخرا، مع الفريق.

وكان المهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي قد أشار في حديث مع التلفزيون الألماني اليوم، إلى أنه سينضم إلى برشلونة في جولته، عقب اجتياز الكشف الطبي وتوقيع العقد بشكل رسمي.

وذكرت وسائل إعلام أن الهداف البولندي سيخضع للفحص الطبي في ميامي.

وبعد ذلك، يواجه برشلونة أيضا يوفنتوس الإيطالي في دالاس، في 27 تموز/يوليو الحالي.