بايرن ميونخ يحسم موقفه من ضم كريستيانو

ردّ الرئيس التنفيذي لبايرن ميونخ، أوليفر كان، على التقارير التي ربطت اهتمام الفريق بالتعاقد مع النجم البرتغالي، كريستيانو رونالدو، من مانشستر يونايتد الإنجليزي والإنجليزي هاري كين من توتنهام هوتسبير هذا الصيف.

وتعززت التقارير حول ضم الفريق البافاري مهاجم جديد هذا الصيف، لا سيما عقب رحيل نجمه البولندي، روبرت ليفاندوفسكي إلى برشلونة الإسباني.

وقال كان في تصريحات لصحيفة "بيلد" إن "هاري كين مرتبط بعقد مع توتنهام، وهو مهاجم كبير بالتأكيد، لكنه يبقى حلما للمستقبل".

وأردف "الآن دعونا نرى ما إذا كان بإمكاننا بناء تشكيلة قوية للموسم الجديد، لنرى ما سيحدث".

وبسؤاله عن احتمالية التعاقد مع رونالدو، أجاب "أحب كريستيانو والجميع يعلم أنه لاعب رائع، لكن لكل نادٍ فلسفته الخاصة، ولست متأكدا مما إذا كانت تلك إشارة صحيحة لبايرن والبوندسليغا، إذا حدث ذلك".

وختم "مثل هذا التغيير لا يتناسب بالضرورة مع الأفكار التي نسعى لتطبيقها هنا في بايرن ميونخ، ولطالما كانت هناك الكثير من التكهنات حول رونالدو وكين وبايرن".