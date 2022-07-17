ديبالا يتخذ قرارا مفاجئا بشأن وجهته القادمة!

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الأرجنتيني، باولو ديبالا، أبدى رغبته في الانتقال إلى صفوف روما الإيطالي بعدما بات لاعبا حرا في الميركاتو الصيفي الجاري.

وغادر ديبالا يوفنتوس بعد نهاية عقده مع يوفنتوس في نهاية حزيران/يونيو الماضي، علمًا أن عدة فرق أبدت اهتمامها بالحصول على خدمات اللاعب من بينها إنتر ميلان ونابولي وميلان وروما.

ووفقا لموقع "توتو ميركاتو ويب" الإيطالي، فإن ديبالا مستعد لقبول عرض روما، والموافقة على الانضمام لنادي العاصمة، واللعب تحت قيادة المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو.

وأضافت أن الجيالوروسي قدم عرضا لديبالا لمدة 4 سنوات مقبلة، فيما سيحصل اللاعب على 6 ملايين يورو كراتب سنوي.

يشار إلى أن ديبالا يرتبط بشدة بالانضمام إلى إنتر ميلان، لكن النيراتزوري بحاجة إلى بيع أحد مهاجميه سواء برحيل التشيلي أليكسيس سانشيز أو البوسني إيدين دجيكو، وهو ما يجد فيه إنتر صعوبة بالوقت الحالي.

ويعد قرار ديبالا بمثابة المفاجأة، خاصة أنه تلقى عروضا من أندية عديدة تشارك في دوري أبطال أوروبا الموسم المقبل، على عكس روما الذي سيخوض منافسات الدوري الأوروبي.

من الجدير بالذكر أن مورينيو، كان قد أبدى إحباطه من تحركات إدارة الجيالوروسي في الميركاتو الصيفي الجاري، وقال في تصريحات صحفية "أنا محبط بعض الشيء من سوق انتقالات روما، لكن لا داعي للقلق.. لا للقلق".