موراتا يرد على إمكانية العودة إلى يوفنتوس

ذكرت تقارير صحفية أن نجم أتلتيكو مدريد الإسباني، ألفارو موراتا، ردّ على إمكانية العودة إلى صفوف يوفنتوس الإيطالي خلال الميركاتو الصيفي الجاري.

وانتقل موراتا إلى أتلتيكو بنهاية الموسم الماضي، بعدما قضى عامين على سبيل الإعارة مع اليوفي.

كانت تقارير إيطالية قالت إن يوفنتوس استأنف مفاوضاته مع أتلتيكو، لإعادة موراتا للفريق بناءً على نصيحة ماسيمليانو أليغري المدير الفني للسيدة العجوز.

ومع ذلك، أشارت صحيفة "آس" الإسبانية، إلى أن موراتا متأكد بنسبة 99% من أنه سيبقى مع أتلتيكو مدريد في الموسم المقبل.

وأضافت أن المهاجم صاحب الـ29 عاما قام بالفعل بتسجيل أطفاله في إحدى مدارس العاصمة الإسبانية مدريد، كما انتقل لمنزله بإسبانيا، فيما ينتظر اللاعب وزوجته طفلاً رابعًا.

وتابعت أن موراتا أعجب أيضًا بأداء الأرجنتيني دييغو سيميوني المدير الفني للروخي بلانكوس، خلال فترة التحضير للموسم الجديد.

يذكر أن موراتا خلال الموسم الماضي، شارك في 48 مباراة مع يوفنتوس بجميع المسابقات، وسجل 12 هدفًا.