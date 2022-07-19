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إنتر ميامي يريد التعاقد مع ميسي

تاريخ النشر: 19/07/2022 - 09:06

إنتر ميامي يريد التعاقد مع ميسي
النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن إنتر ميامي الأميركي وماله الأسطورة الإنجليزي ديفيد بيكهام، يريدان التعاقد مع نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، ليونيل ميسي.

وذكر رئيس مكتب الأعمال بإنتر ميامي، خافيير أسينسي، في تصريحات لصحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، أن "فريقه سيبحث إمكانية التعاقد مع ميسي".

ومن المقرر أن ينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان في نهاية الموسم القادم، ويحظى اللاعب باهتمام إنتر ميامي، إلا أن أسينسي أشار إلى أن هذا الهدف "قد يكون غير واقعي".

ولدى سؤاله عن إمكانية التعاقد مع لاعبين من عينة ميسي، علق "نعم مع بعض التحفظ، لا يمكننا أن نقارن ليو بأي لاعب آخر، إنه مختلف".

وأضاف "قلنا إننا نتطلع لأن نكون نقطة مرجعية في كرة القدم الأمريكية، وللقيام بذلك فإن الشيء الأهم هو اللاعبين والعرض الذي يمكنك تقديمه".

وختم "للقيام بذلك تحتاج إلى أفضل اللاعبين، وجودهم يعتبر هدف حقيقي في هذا النادي، وبالنسبة لميسي، فيأتي هو (أولا) ثم البقية الآخرين (من خلفه)".

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#ليونيل ميسي
#ديفيد بيكهام
#إنتر ميامي
#باريس سان جيرمان

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