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برشلونة يوقف بيع قميص ليفاندوفسكي!

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 18:13

برشلونة يوقف بيع قميص ليفاندوفسكي!
النجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي (أ ب)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية أن قميص النجم البولندي، روبرت ليفاندوفسكي، توقف عن البيع في متجر برشلونة الإسباني في ملعب "كامب نو".

وحسب ما نقلت صحيفة "موندو ديبورتيفو" الإسبانية، فإن هناك طلبا كبيرا على شراء قميص ليفاندوفسكي في الأيام الأخيرة بمتاجر برشلونة، لدرجة نفاذ حرف "W" في المتجر الرئيسي بـ"كامب نو".

واسم ليفاندوفسكي باللغة الإنجليزية يشهد تواجد حرف "W" مرتين، ما جعل متجر النادي يقع في أزمة، بسبب الإقبال على شراء الحرف مع القميص الخاص باللاعب البولندي.

وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أن برشلونة سيعمل على حل هذه المشكلة سريعا، غدا الخميس، حتى تعاد طباعة قمصان ليفاندوفسكي في الأيام المقبلة.

وكان المهاجم البولندي انتقل من بايرن ميونخ إلى برشلونة، هذا الصيف، مقابل 45 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات بقيمة 5 ملايين يورو.

يذكر أن ليفاندوفسكي يتواجد حاليا في معسكر برشلونة بالولايات المتحدة الأميركية، لكنه لم يشارك في الفوز الودي للبارسا على إنتر ميامي بنتيجة 6-0، في الساعات الأولى من اليوم الأربعاء.

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#روبرت ليفاندوفسكي
#برشلونة

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