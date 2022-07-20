  2. رياضة
  3. رياضة عالمية

مفاجأة: غوارديولا رفض ضم نيمار إلى السيتي

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 09:28

مفاجأة: غوارديولا رفض ضم نيمار إلى السيتي
النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا (Gettyimages)
عرب ٤٨

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، رفض ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن سان جيرمان عرض نيمار على إدارة السيتي، وذلك ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضافت "إلا أن غوارديولا رفض فكرة ضم نيمار، لعدم الإخلال بالتوازن الفني للفريق داخل الملعب".

وأشارت الصحيفة إلى وجود صراع داخل أروقة بي إس جي بشأن نيمار (30 عاما)، حيث يريد ملاك النادي والإدارة بيعه، بينما يتمسك اللاعب بالبقاء مع الفريق.

كما أضافت أن كريستوف جالتيه المدير الفني الجديد لسان جيرمان يرحب باستمرار نيمار لدعم تشكيلته.

ولفتت إلى أن ما يمثل عقبة في طريق التخلص من نيمار، هو راتبه السنوي الضخم، المقدر بحوالي 30 مليون يورو.

بودكاست عرب 48

#نيمار دا سيلفا
#بيب غوارديولا
#مانشستر سيتي
#باريس سان جيرمان

حوارات

حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة
حوار | السلطة الفلسطينية بين فشل الدولة وعودة القبيلة

2022-07-16

حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب
حوار مع د. مصطفى | تجربة الموحدة أكدت رفض النظام السياسي الإسرائيلي للعرب

2022-07-02

"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة
"الكيانية الفلسطينية" من التشكل إلى الانهيار حتى القيامة المتجددة

2022-06-25

من عرب 48

تعليقات Facebook

مواد متعلقة

برشلونة يكشف تفاصيل صفقة ليفاندوفسكي
برشلونة يكشف تفاصيل صفقة ليفاندوفسكي

2022-07-20

آرسنال يحسم صفقة ثانية من مانشستر سيتي
آرسنال يحسم صفقة ثانية من مانشستر سيتي

2022-07-19

لابورتا: ليفاندوفسكي مدفع آلي لتسجيل الأهداف
لابورتا: ليفاندوفسكي مدفع آلي لتسجيل الأهداف

2022-07-19

الأكثر قراءة

القدس المحتلّة: إصابة فلسطينيّ بإطلاق نار بزعم تنفيذه عمليّة طعن

القدس المحتلّة: إصابة فلسطينيّ بإطلاق نار بزعم تنفيذه عمليّة طعن

2022-07-19
كيف غيّرت الحرب الروسيّة على أوكرانيا العالم؟

كيف غيّرت الحرب الروسيّة على أوكرانيا العالم؟

2022-07-19
كفر كنا: وفاة الطبيب عبيدة أمارة متأثرا بإصابته في حادث طرق

كفر كنا: وفاة الطبيب عبيدة أمارة متأثرا بإصابته في حادث طرق

2022-07-19
حالة الطقس: موجة الحر تشتد حتى السبت

حالة الطقس: موجة الحر تشتد حتى السبت

2022-07-19
لبيد على الحدود اللبنانية: عدوانية

لبيد على الحدود اللبنانية: عدوانية "حزب الله" قد تقود إلى تصعيد في المنطقة

2022-07-19