مفاجأة: غوارديولا رفض ضم نيمار إلى السيتي

أفادت تقارير صحفية بأن مدرب مانشستر سيتي الإنجليزي، بيب غوارديولا، رفض ضم النجم البرازيلي، نيمار دا سيلفا، من باريس سان جيرمان الفرنسي.

ووفقا لصحيفة "لو باريزيان"، فإن سان جيرمان عرض نيمار على إدارة السيتي، وذلك ضمن صفقة تبادلية للتعاقد مع اللاعب البرتغالي برناردو سيلفا.

وأضافت "إلا أن غوارديولا رفض فكرة ضم نيمار، لعدم الإخلال بالتوازن الفني للفريق داخل الملعب".

وأشارت الصحيفة إلى وجود صراع داخل أروقة بي إس جي بشأن نيمار (30 عاما)، حيث يريد ملاك النادي والإدارة بيعه، بينما يتمسك اللاعب بالبقاء مع الفريق.

كما أضافت أن كريستوف جالتيه المدير الفني الجديد لسان جيرمان يرحب باستمرار نيمار لدعم تشكيلته.

ولفتت إلى أن ما يمثل عقبة في طريق التخلص من نيمار، هو راتبه السنوي الضخم، المقدر بحوالي 30 مليون يورو.