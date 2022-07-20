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يوفنتوس يتعاقد مع مدافع برازيلي

تاريخ النشر: 20/07/2022 - 23:29

يوفنتوس يتعاقد مع مدافع برازيلي
اللاعب البرازيلي بريمر (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن يوفنتوس الإيطالي أبرم صفقة دفاعية جديدة بعد رحيل لاعبه الهولندي، ماتياس دي ليخت، إلى بايرن ميونخ الألماني هذا الصيف.

وذكر اليوفي في بيان رسمي مساء، الأربعاء، أنه تعاقد مع مدافع تورينو الإيطالي، جيلسون بريمر.

وأشار اليوفي إلى توقيع المدافع البرازيلي على عقد يبقيه داخل ملعب أليانز حتى صيف 2027.

وبدأ بريمر رحلته الأوروبية عام 2018 بانضمامه إلى تورينو، قادما من أتلتيكو مينيرو البرازيلي، ليشارك مع الفريق في 110 مباريات.

وجذب صاحب الـ25 عاما الأنظار إليه على مدار 3 مواسم أمضاها في تورينو، مما دفع يوفنتوس للتحرك من أجل الحصول على توقيعه.

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#يوفنتوس
#جيلسون بريمر
#ماتياس دي ليخت

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