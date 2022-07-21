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ستة عدائين عرب إلى نصف نهائي سباق 800 م في مونديال يوجين

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 09:54

ستة عدائين عرب إلى نصف نهائي سباق 800 م في مونديال يوجين
معاد زحافي (أ ف ب)
عرب ٤٨/ أ ف ب

سجل ستة عدائين عرب، أمس الأربعاء، نتائج طيبة بتأهلهم إلى الدور نصف النهائي لسباق 800 م في النسخة الثامنة عشرة من بطولة العالم لألعاب القوى في مدينة يوجين الأميركية.

والعداؤون هم المغاربة معاد زحافي والحسن مجاهد وعبد العاطي الكص، والجزائريان جمال سجاتي وسليمان مولى، والتونسي عبد السلام عيوني، فيما فشل الجزائري الآخر ياسين حتحات في اللحاق بهم.

وتصدر زحافي المجموعة الثالثة، وسجاتي الرابعة، ومولى السادسة الأخيرة، فيما حل مجاهد ثانيا في الأولى، وكل من عيوني والكص ثالثا في الرابعة والسادسة تواليا.

وصرح زحافي الذي قطع المسافة بزمن 1:46.15 دقيقة: "أنا سعيد ببلوغي نصف النهائي للمرة الاولى في بطولة العالم. شاركت في مونديال الدوحة عام 2019 ولم أنجح في تخطي الدور الأول، أشعر بأنني في حالة جيدة ولدي حماس كبير وبإمكاني تحقيق نتيجة أفضل. بإمكاني بلوغ الدور النهائي ولماذا لا أفوز بميدالية".

وأضاف أنه "بعدما حققت 1:43 دقيقة في نيسان/ أبريل الماضي، أعرف أنه بإمكاني المنافسة على ميدالية".

وحذا سجاتي حذو زحافي وتصدر المجموعة الرابعة بزمن 1:46.39 دقيقة أمام الهولندي طوني فان دييبن (1:46.39 د) والتونسي عيوني (1:46.59 د).

وفرض مولى نفسه بقوة في المجموعة السادسة وأنهاها في المركز الأول بزمن 1:44.90 دقيقة أمام الكيني مايكلايف كينيامال كيساساي (1:45.08 د) والمغربي الكص (1:45.25 د).

وحل مجاهد ثانيا في تصفيات المجموعة الأولى بزمن 1:49.29 دقيقة خلف الكيني إيمانويل كيبكيروي كورير حامل اللقب والمتصدر (1:49.05 د).

وخرج الجزائري حتحات خالي الوفاض بعدما حل في المركز السابع قبل الأخير في المجموعة السابعة بزمن 1:46.05 دقيقة، على الرغم من أن توقيته كان السادس عشر في الترتيب العام، لكنه دفع ثمن بطء إيقاع سباقات ثلاث مجموعات (الأولى والثالثة والرابعة) أي تأهل تسعة عدائين (الثلاثة الأوائل في كل منها) مباشرة إلى الدور النهائي.

وتأهل الثلاثة الأوائل في المجموعات الست من التصفيات مباشرة غلى الدور نصف النهائي، إلى جانب أسرع ستة أوقات بعدهم.

ويقام الدور نصف النهائي، مساء اليوم الخميس، على أن يجري الدور النهائي السبت المقبل.

بودكاست عرب 48

#مونديال يوجين
#بطولة العالم
#ألعاب القوى
#معاد زحافي

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