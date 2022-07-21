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هاردن باق في سفنتي سيكسرز لعامين مقابل 68.6 مليون دولار

تاريخ النشر: 21/07/2022 - 09:23

هاردن باق في سفنتي سيكسرز لعامين مقابل 68.6 مليون دولار
جيمس هاردن (Gettyimages)
عرب ٤٨/ أ ف ب

قبل جيمس هاردن بالبقاء في صفوف فريقه الحالي، فيلادلفيا سفنتي سيكسرز، لمدة عامين مقابل 68.6 مليون دولار، حسب ما ذكرت مصادر في الدوري الأميركي لكرة السلة للمحترفين لصحيفة "فيلادلفيا إنكوايرر".

وتناقلت عدة وسائل إعلام خبر الصفقة الجديدة، والتي تأتي بعد أقل من شهر من رفض أفضل لاعب في الدوري عام 2018 تفعيل خيار تمديد عقده مع النادي الذي كان سيسمح له بتقاضي 47.36 مليون دولار الموسم المقبل، وذلك من أجل السماح لفريقه بتعزيز تشكيلته.

وتتضمن الصفقة الجديدة حصول هاردن على 33 مليون دولار في موسم 2022 - 2023 مع خيار إضافي مقابل 35.6 مليونا لموسم 2023 - 2024.

وأقدم سفنتي سيكسرز على تدعيم صفوفه بالتعاقد مع المخضرم أنتوني ليون "بي جاي" تاكر (37 عاما) ودانويل هاوس.

وانضم هاردن الذي شارك في مباراة كل النجوم "أول ستارز" 10 مرات إلى فيلادلفيا قادما من بروكلين نتس قبل وقت قصير من إغلاق سوق الانتقالات في شباط/ فبراير في صفقة تبادل ضخمة تضمنت رحيل لاعب فيلادلفيا الأسترالي، بن سيمونز، إلى نتس.

وبلغ معدل هاردن 21 نقطة و10.5 تمريرات حاسمة و7.1 متابعات في 21 مباراة خاضها في الموسم المنتظم مع فيلادلفيا.

وصرّح هاردن عقب خروج فريقه أمام ميامي هيت في الدور الثاني من الأدوار الإقصائية "بلاي أوف" إنه سيفعل "كل ما يلزم لمساعدة الفريق على الاستمرار في النمو ووضعه في مصاف أفضل الأندية".

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#كرة السلة
#رياضة
#سفنتي سيكسرز
#جيمس هاردن

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