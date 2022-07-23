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ماذا قال محرز عن اللعب بجوار هالاند؟

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 20:01

ماذا قال محرز عن اللعب بجوار هالاند؟
النجم الجزائري رياض محرز (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن النجم الجزائري، رياض محرز، أشاد بزميله الجديد النرويجي، إيرلينغ هالاند، معتبرا أن بإمكانه إضافة الكثير إلى مانشستر سيتي الإنجليزي.

وأبرم الفريق السماوي صفقة هالاند خلال الميركاتو الصيفي الجاري، قادما من بوروسيا دورتموند الألماني مقابل 75 مليون يورو.

وذكر محرز في تصريحات لموقع السيتي الرسمي "هالاند إضافة جيدة جدًا للفريق، كما قلت من قبل. إنه لاعب جيد جدًا، وهو شاب".

وأضاف "سيكون من الجيد وجوده معنا، لا أعرف كيف يمكننا اللعب معًا، سنرى كيف يحدث الاتصال بيننا".

وتابع "هالاند يمتلك صفات مختلفة عن رحيم سترلينغ وغابرييل جيسوس، لكنها لن تغير الطريقة التي نلعب بها".

وأكمل "لقد لعبنا بهذه الطريقة تحت قيادة بيب منذ وصوله إلى مانشستر سيتي، جاء لاعبون وآخرون رحلوا، وما زلنا بنفس الطريقة".

وعن مواجهة بايرن الودية، قال "بايرن ميونخ فريق كبير، ستكون مباراة جيدة جدًا، لسنا بأتم جاهزية، لذلك ستكون المباراة مثل التدريب بالنسبة لنا".

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#رياض محرز
#إيرلينغ هالاند
#مانشستر سيتي

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