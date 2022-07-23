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مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ

تاريخ النشر: 23/07/2022 - 10:45

مانشستر يونايتد يستهدف ضم نجم بايرن ميونخ
النجم الفرنسي بنيامين بافارد (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن مانشستر يونايتد الإنجليزي اقترب من التعاقد مع أحد نجوم بايرن ميونخ الألماني خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ورجحت عدة تقارير، في وقت سابق، رحيل اللاعب الفرنسي، بنيامين بافارد، عن فريقه في أقرب فرصة ممكنة.

وحسب ما نقلت صحيفة "صن" البريطانية، فإن المان يونايتد بات على مقربة من الظفر بتوقيع الدولي الفرنسي، بعد ابتعاد تشيلسي عن السباق.

ويرغب المدرب الهولندي إيريك تين هاج في جلب صاحب الـ26 عاما إلى ملعب أولد ترافورد، لمواصلة تدعيم صفوف فريقه بعناصر مميزة.

ويرغب بافارد في التحول إلى مركز قلب الدفاع المفضل لديه، بعدما أمضى السنوات الماضية كظهير أيمن مع الفريق البافاري.

ويجد بافارد صعوبة في نيل مراده الموسم المقبل بعد تعاقد ناديه مع المدافع الهولندي ماتياس دي ليخت، فضلا عن جلب الظهير المغربي نصير مزراوي.

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#مانشستر يونايتد
#بنيامين بافارد
#بايرن ميونخ

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