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برشلونة يقترب من التعاقد مع مدافع فرنسي

تاريخ النشر: 25/07/2022 - 17:40

برشلونة يقترب من التعاقد مع مدافع فرنسي
اللاعب الفرنسي جوليس كوندي (Gettyimages)
عرب ٤٨

ذكرت تقارير صحفية أن برشلونة الإسباني في طريقه للحصول على خدمات لاعب إشبيلية، جوليس كوندي، في الميركاتو الصيفي الجاري.

وذكر خبير الانتقالات الشهير فابريزيو رومانو، عبر حسابه الشخصي على "تويتر"، أن "برشلونة يقترب الآن من كوندي. اتصالات إيجابية هذا الصباح، وجرى التوصل لاتفاق شخصي كامل مع اللاعب، ويتم العمل على تقديم العرض النهائي".

وأضاف "تشيلسي سئم من انتظار الضوء الأخضر، ومستعد للبحث عن خيارات أخرى، إذا لم يتم حسم صفقة كوندي قريبًا".

ويعتبر كوندي، هدفًا أساسيًا بالنسبة لتشافي هيرنانديز مدرب برشلونة، لاستكمال عملية بناء فريقه والمنافسة على كل البطولات.

ويخطط برشلونة لتعزيز خط الدفاع بعد تنشيط الهجوم بضم روبرت ليفاندوفسكي، كما يعمل الفريق الكاتالوني على ضم سيزار أزبيليكويتا وماركوس ألونسو من تشيلسي.

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#برشلونة
#جوليس كوندي
#إشبيلية
#تشيلسي

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